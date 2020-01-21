Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 21 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о введении должности заместителя главы Совета безопасности, сообщает ИА REGNUM.

Законопроект о создании должности зампредседателя Совета безопасности РФ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Ранее он подписал указ о назначении на эту должность бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева. Решение принято по итогам оглашения послания президента РФ Федеральному собранию.

Инициатива уточняет нормы введения новой должности и обязанности лица, занимающего этот пост. В частности, он обязан «сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов».

Читайте ранее в этом сюжете: ГД может обсудить законопроект о должности зампреда Совбеза до 23 января