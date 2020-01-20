Киев, , 19:19 — REGNUM В вопросе установления причин трагедии с самолётом компании МАУ под Тегераном Иран придерживался большинства договорённостей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со спецпредставителем президента Республики Иран Мохаммадом Эслами.

«Всё, о чём мы говорили с президентом Ирана, в большинстве своём было выполнено», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что речь идёт про оперативный допуск 45 специалистов с Украины к оперативной следственной работе в Иране, идентификацию тел граждан Украины и их возвращение на родину.