Москва, , 19:15 — REGNUM У Запада нет ни возможности, ни желания вмешиваться напрямую в ту ситуацию, которая сейчас сложилась в Ливии, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 20 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вопрос о том, сможет ли Россия качественно повлиять на урегулирование ливийского конфликта.

«В целом это возможно, так как у Запада нет ни желания, ни возможности вмешиваться напрямую, — сказал Вассерман. — Запад согласен с тем, что туда втянется Турция, и даже поощряет позицию Анкары. Но Турция сейчас слишком зависима от РФ, чтобы действовать вопреки явно выраженной воле Российской Федерации. Интриги возможны, конечно, и возможны мелкие праздники непослушания. Но чего стоит крупное противостояние с РФ, Турция узнала в конце 2015 года, и, судя по всему, не горит желанием повторять тогдашний опыт. А остальные члены НАТО лезть в Ливию боятся. Англия и Франция боятся, потому что тамошнее общественное мнение разобралось в событиях 2011 года и очень не хочет повторять что-то подобное, а США хватает забот в других местах. А все остальные без одобрения трех тяжеловесов ничего не могут сделать».

Поэтому, как полагает Вассерман, с учётом всех этих обстоятельств прямого силового вмешательства, препятствующего российским действиям в Ливии, не будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар направил обращение к российскому президенту Владимиру Путину, в котором поблагодарил Путина за организацию в Москве межливийских переговоров.