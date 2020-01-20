Ташкент, , 19:13 — REGNUM В последнее время государство направляет немалые средства на социально-экономическое развитие регионов, однако на местах наблюдаются случаи нецелевого расходования выделенных средств, хищения и коррупции, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Участие депутатов, избранных от этих территорий, незаметно в вопросе контроля за их рациональным и эффективным использованием», подчеркнул президент.

В этой связи, глава государства указал на необходимость установления народными избранниками действенного контроля над финансовой сферой.

«Министерство финансов должно отчитываться перед народными представителями за каждый потраченный из бюджета сумм (местная валюта), а в вопросе целевого расходования государственных средств все ведомства должны осознавать свою ответственность перед парламентом. Ситуация изменится только тогда, когда все будут считаться с депутатами», сказал президент.