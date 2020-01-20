Москва, , 19:10 — REGNUM Поправка в Конституцию о «цензе оседлости» для кандидатов в президенты России не будет распространяться на жителей Крыма, следует из законопроекта, внесённого на рассмотрение в Государственную думу президентом Владимиром Путиным.

Согласно документу, в праве баллотироваться на пост главы государства предлагается ограничить лиц, когда-либо имевших иностранное гражданство, также кандидат в президенты должен проживать на территории России менее 25 лет.

При этом оговаривается, что данные требования не распространяются на граждан России, ранее имевших гражданство государства, «которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию». Однако к этим категориям лиц будет применяться требование о постоянном проживавших «на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории, принятой в Российскую Федерацию части государства».