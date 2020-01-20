Киев, , 19:10 — REGNUM Сегодня, 20 января, в полночь истек срок подачи изменений в электронную декларацию президента Зеленского, если сумма его личных трат в ходе новогоднего визита в Оман превысила 100.000 гривен (порядка 4 тыс. долларов).

С таким заявлением выступил политический деятель Юрий Бирюков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Как мы все знаем, Зеленский был в Омане. И как нам любезно сообщил офис президента — он там был за свои деньги. И вот тут вопрос… Если бы он полетел в рамках государственного или рабочего визита, то все расходы бы оплачивало государство. Но и Юлия Мендель, пресс-секретарь, и Андрей Ермак, помощник президента, в унисон говорят про частный визит. За который кто-то платил деньги. Или Зеленский… или еще кто», — отмечает Бирюков.

По его словам, последнее обновление электронной декларации Зеленского было за 3 января и визита в Оман никак не касается.

«Кажется у нас президент нарушил закон Украины. И, кажется, у нас президент — коррупционер», — отмечает Бирюков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на брифинге министр иностранных делВадим Пристайко заявил, что ведомствопредоставить журналистам полную информацию о новогоднем визите президента страныВладимира Зеленскогов Оман «в свое время».

В свою очередь, депутат РадыАлексей Гончаренкосегодня же заявил, что подготовил депутатский запрос — «чтобы как можно быстрее расставить все точки над и в этой ситуации». Парламентарий также задается вопросом, когда же Зеленский внесет расходы на «золотой отпуск в Омане» в свою официальную декларацию, отмечая, что это сумма порядка 100 тыс.