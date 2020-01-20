Ташкент, , 19:09 — REGNUM Президент Шавкат Мирзиёев отметил необходимость принятия мер по повышению действенности парламентского и депутатского запроса, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«К сожалению, на депутатские запросы отвечает зачастую не сам руководитель, а его заместитель или даже начальник управления. Скажите, где авторитет народного избранника, уважение к парламенту? Подобное отношение абсолютно недопустимо», сказал Мирзиёев, выступая перед вновь избранным парламентом.

В связи с этим президент предложил законодательно закрепить, что ответ на парламентские и депутатские запросы должны давать лично руководители министерств и ведомств, отмечает пресс-служба.

Вместе с этим, глава государства также указал на необходимость поднятия системы диалога депутатов с народом на новый уровень.

Для этого, Мирзиёев предложил запустить электронный портал и мобильные приложения, позволяющие депутатам поддерживать постоянную связь с избирателями.

«Эта система должна работать так, чтобы избиратель мог следить за ежедневной деятельностью депутата, обсуждать проекты законов и выражать свое мнение о них. То есть, оценку деятельности депутата должны давать именно его избиратели. Только так между гражданами и парламентом будет создан настоящий мост», отметил президент.

Он также предложил организовать обсуждение на телевидении и в других средствах массовой информации, где с участием депутатов, граждан и специалистов будут обсуждаться поступившие к депутатам обращения граждан.

Говоря о депутатах, президент отметил, что народный избранник должны подавать всем пример своим поведением, культурой общения и соблюдением правил этики.

В этой связи, Мирзиёев предложил внедрить совместно с Академией государственного управления новую систему постоянного повышения квалификации депутатов — депутатские учения.

«Быть удостоенным такого доверия, уважения и внимания — огромное счастье. Каждый из нас на своем участке работы должен практическими делами оправдать доверие нашего мужественного, трудолюбивого и благородного народа. Это не только наша гражданская обязанность, но прежде всего наш священный долг перед родиной», сказал президент.