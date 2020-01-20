Москва, , 19:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал историческими предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

«Это, если хотите, историческое решение, которое в основе своей будет предполагать передачу больше полномочий именно гражданам нашей страны, для того чтобы они более эффективно принимали участие в управлении государством, решении вопросов, которые стоят перед нашей страной», — заявил Володин по итогам заседания Совета Думы.

Он предостерег от забюрокрачивания обсуждения изменений Конституцию.

«Предложения о затягивании, о забюрокрачивании процесса и переводе его в рамки каких-то новых процедур считаем просто недопустимыми», — сказал спикер Госдумы.