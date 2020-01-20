Москва, 20 января 2020, 19:04 — REGNUM Россия пока не идёт в Ливию в том формате, в котором она пришла в Сирию, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 20 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя участие РФ в урегулировании ситуации, которая сложилась в Ливии.
Именно поэтому, как подчеркнул Вассерман, Россия добивается переговоров между этими ветвями власти, и соответственно именно поэтому на Западе «так всполошились», когда оказалось, что Россия может добиться формирования в Ливии власти как легальной, так и легитимной.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока неизвестно, прибудет ли командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар с визитом в Россию.
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