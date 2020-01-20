Пекин, , 19:00 — REGNUM Новый тип коронавируса способен передаваться от человека к человеку. Об этом заявил глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань со ссылкой на данные исследователей.

Наньшань рассказал о случае в провинции Гуандун, где случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы у двух человек. Согласно полученным данным, родственники заразившихся посещали город Ухань, а по возвращению заразили своих близких.

По его словам, в Китае также зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса медицинских сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, случаи распространения нового типа коронавируса уже зафиксированы в ряде азиатских регионов — Японии, Южной Корее и Таиланде.