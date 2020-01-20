20 января 2020 | Время чтения 5 мин

Конец 2019 года для российских войск противовоздушной обороны завершился долгожданным событием, которого ждали не один год – на вооружение поступил первый дивизион новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь». Рассмотрим, что представляет собой этот новый ЗРК и какие задачи он будет решать в системе ПВО России.

Леонид Нерсисян, , 18:51 — REGNUM Конец 2019 года для российских войск противовоздушной обороны завершился долгожданным событием, которого ждали не один год — на вооружение поступил первый дивизион новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь». Рассмотрим, что представляет собой этот новый ЗРК и какие задачи он будет решать в системе ПВО России.

ЗРС С-350Е «Витязь» Vitaly V. Kuzmin

ЗРК «Витязь» наконец-то доведён до серийного образца

Работы по созданию ЗРК «Витязь» начались в 2007 году. 19 июня 2013 года состоялась его публичная демонстрация в цехах «Обуховского завода» в ходе его посещения президентом России Владимиром Путиным, а спустя два месяца комплекс был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2013. Несмотря на ряд заявлений о том, что комплекс будет принят на вооружение в 2015—2016 годах, доводка комплекса затянулась, а государственные испытания завершились лишь весной 2019 года. Впрочем, такая задержка неудивительна, учитывая высокую новизну и сложность комплекса.

С-350 «Витязь» является зенитным ракетным комплексом средней дальности и призван заполнить в системе ПВО страны нишу между ЗРК малой дальности «Панцирь-С1» и ЗРК большой дальности С-400, а также заменить устаревшие и постепенно снимаемые с вооружения ЗРК средней дальности С-300ПС. Комплекс предназначен для отражения массированных ударов самых различных средств воздушного нападения и борьбы (как аэродинамических, так и баллистических).

Из каких компонентов состоит С-350?

В состав ЗРК С-350 входят следующие компоненты — командный пункт 50К6, многофункциональная радиолокационная станция (МРЛС) 50Н6 и пусковые установки 50П6 с зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) 9М96. Организационно средства комплекса сводятся в дивизион. Уникальной особенностью комплекса является возможность одновременной работы в его составе сразу двух многофункциональных РЛС. Полный состав дивизиона С-350 включает командный пункт, две МРЛС 50Н6 и восемь пусковых установок 50П6, на каждой из которых размещается 12 ракет.

В ЗРК семейства С-300П так называемый радиолокатор подсвета и наведения (РПН) осуществляет поиск целей в ограниченных секторах по данным от обзорной радиолокационной станции (РЛС) полка или от РЛС взаимодействующей группировки радиотехнических войск (РПН способен осуществлять и самостоятельный обзор пространства, но это занимает много времени). В комплексе С-350 совмещены функции как обзорной РЛС, так и РЛС сопровождения и наведения, что обеспечивает практически полную автономность. РЛС 50Н6 способна одновременно сопровождать восемь аэродинамических целей и обеспечить наведение на каждую из них двух ракет. При работе по баллистическим целям количество одновременно обстреливаемых целей снижается до шести. Таким образом, дивизион С-350 в полном составе может обстреливать 16 аэродинамических или 12 баллистических целей (за счёт использованию двух МРЛС). Также МРЛС комплекса имеет высокую степень автоматизации — возможна её работа в полностью автоматическом режиме при управлении с командного пункта. Это обеспечивает минимальное время реакции комплекса, что, например, имеет критическое значение при отражении удара крылатых ракет, а также минимизирует риск гибели личного состава при поражении РЛС.

Каковы возможности ЗРК С-350?

Ракеты семейства 9М96, которыми оснащается комплекс, являются зенитными ракетами нового поколения. На текущий момент имеется две модификации этих ракет — 9М96 с дальностью поражения до 30 км и вариант с увеличенной дальностью 9М96Д с дальностью поражения до 150 километров. Минимальная высота поражения ракет 9М96 составляет пять метров, а максимальная — 30 километров. Ракеты отличаются массой и габаритами двигательной установки, в остальном же полностью идентичны. 9М96 имеют комбинированную систему наведения. На основном участке ракета наводится по данным инерциальной навигационной системы с коррекцией от многофункциональной РЛС, а на конечном — при помощи активной радиолокационной головки самонаведения (АРГСН). Помимо ЗРК С-350, эти ракеты применяются в корабельном ЗРК «Редут».

Ключевой особенностью ракет 9М96 является система газодинамического управления, которая задействуется на конечном участке полёта ракеты. Эта система представляет собой кольцо миниатюрных двигателей газодинамического моментного поперечного управления, расположенных вблизи центра масс ракеты, и позволяет ракете выйти на манёвр с перегрузкой в 20 единиц всего за 25 тысячных секунды. Система газодинамического управления позволяет ракете на конечном участке наведения развивать перегрузку в 60 единиц на низких высотах и 20 единиц на высоте 30 километров, обеспечивая сверхманёвренность ракеты независимо от её скорости и высоты полёта. Манёвренные возможности ракеты выше, чем у зарубежных аналогов, также имеющих системы газодинамического управления — европейских ракет семейства Aster и американской ракеты ERINT, применяемой в ЗРК Patriot PAC-3. Возможности ракеты позволяют поражать даже маневрирующие цели прямым попаданием, а также поражать неманеврирующие аэродинамические цели с вероятностью, превышающей 90%. При отражении массированного удара крылатых ракет и прочих средств воздушного нападения это позволяет отказаться от обстрела каждой цели двумя ракетами для гарантированного поражения, что позволяет максимально реализовать огневую производительность комплекса и поразить значительно большее количество целей.

Боевые возможности С-350 позволяют успешно поражать авиацию противника, отражать массированные удары крылатых ракет, частично решать задачи противоракетной обороны, прикрывать ЗРК большой дальности (С-400) и пр. Сам комплекс займёт крайне важное место в создаваемой Россией многоуровневой системе ПВО страны.

По озвученным на текущий момент планам, в 2021—2027 годах предполагается произвести 12 дивизионов ЗРК С-350 «Витязь», которыми будут укомплектованы пять зенитных ракетных полков. Впрочем, вполне возможно, что количество закупаемых С-350 будет увеличено. Первый дивизион этого ЗРК, полученный в конце 2019 года, в ближайшее время прибудет в пункт постоянной дислокации, в одно из соединений ПВО в Ленинградской области.