Киев, , 18:44 — REGNUM Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса. Об этом Кривонос сказал в интервью порталу «Донбасс.Реалии».

По словам Кривоноса, в целом, украинские власти готовы к силовому варианту развития событий. Чтобы силой захватить Донбасс должно быть принято соответствующее политические решение, подчеркнул он.

«Насколько это будет возможно, зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств», — сказал он.

Кривонос сослался на ситуацию в Хорватии в 1990-х годах, когда хорватские националисты, опираясь на поддержку НАТО и при полном попустительстве ООН осуществили геноцид сербов в Сербской Краине.

Стоит отметить, что все попытки Украины силой вернуть Донбасс провалились с большими потерями для украинской стороны. Нынешнее политическое руководство Украины не ставит задачу силой вернуть Донбасс.