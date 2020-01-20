Киев, , 18:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что никогда не говорит публично о религии и о Боге, потому что у него есть собственное мнение об этом.

Об этом Зеленский заявил в интервью изданиюThe Times of Israel, фрагменты из которого сегодня, 20 января, приводят украинские СМИ.

Президент Украины отметил, что верит в Бога и даже разговаривает с ним.

«Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня личными и важными, и в местах, где я чувствую себя комфортно», — подчеркнул Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что аналогичным образом Зеленский высказывался еще будучи кандидатом в президенты.

«Мы (окружение президента — ред.) никогда не обсуждаем вещи, которые раскалывают семьи и общество. Я никогда это не делаю. Ни-ко-гда. Но я верю в Бога, если об этом вопросе», — ответил он.

На уточняющий вопрос, будет ли он ходить на службы в церковь и транслировать это публично, как ряд президентов Украины, Зеленский сказал: «Я считаю, что это вообще, честно говоря, мое личное дело, мое внутреннее. Я это транслировать на весь мир, по телевизору, честно говоря, не хотел бы».