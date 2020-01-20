Новосибирск, , 18:35 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на расширенном совещании в мэрии Новосибирска заявил, что региональные выборы в 2020 году привлекут внимание «самых разных сил».

«Давайте так честно осознавать, к избирательной кампании на территории Новосибирска и Новосибирской области будет привлечено повышенное внимание, причем самых разных сил, — цитирует «Тайга.инфо» Травникова. — Как здоровых и деструктивных, так и, может быть, со стороны не очень доброжелательных. Поэтому задача из задач — обеспечить чёткую организованность, легитимность, полную законность всех избирательных процедур».

Вторая задача, по словам губернатора, — «продемонстрировать тот уровень взаимоотношений между различными ветвями власти, который удалось выстроить в течение последних лет, никакие деструктивные силы не смогут разрушить».

Напомним, что в сентябре 2020 года новосибирцы будут выбирать депутатов горсовета Новосибирска и Заксобрания региона.

Отметим, что новосибирские власти не впервые говорят о присутствии «деструктивных сил». Ранее это словосочетании употреблял прежний губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. На встрече с журналистами 19 ноября 2014 года Городецкий, комментируя слова журналиста Владимира Соловьёва о коррупции в регионе, заявил, что «это деструктивные силы, которые, я так понимаю, есть».

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