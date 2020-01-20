Москва, , 18:35 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал графике обсуждения поправок в Конституцию РФ, внесенных в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

«Мы рекомендовали рассмотреть вопросы комитету по госстроительству, только после рассмотрения этого вопроса мы соберемся на заседание Совета, заслушаем предложение профильного комитета, примем решение о рассмотрении вопроса в рамках первого чтения. Мы не можем говорить, когда будет второе чтение, мы можем лишь предполагать, но этот вопрос решиться, когда законопроект будет принят в первом чтении», — сказал Володин.

Дата обсуждения во втором чтении будет определена на Совете Думы, отметил он.

Комитет Госдумы по госстроительству соберется на обсуждение поправок завтра, 21 января, на этот же день запланировано проведение внеочередного Совета Думы.

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