Нью-Йорк, США, 20 января 2020, 18:35 — REGNUM О готовности Берлина выступить организатором новых международных переговоров по Ливии сообщил 20 января журналистам германский постпред при ООН Кристоф Хойсген.

«Будет ряд новых встреч по продолжению этого процесса».
Хойсген

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине прошла международная встреча по вопросу мирного урегулирования в Ливии. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии.

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