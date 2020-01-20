Нью-Йорк, США, 20 января 2020, 18:35 — REGNUM О готовности Берлина выступить организатором новых международных переговоров по Ливии сообщил 20 января журналистам германский постпред при ООН Кристоф Хойсген.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине прошла международная встреча по вопросу мирного урегулирования в Ливии. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии.
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