Нджамена, , 18:28 — REGNUM Девять мирных жителей Чада погибли в результате теракта, сообщает 20 января Аgency France-Presse.

Военные Чада уточнили, что теракт совершён в регионе Лак вечером 19 января. Теракт осуществил смертник, но к какой группировке он принадлежал, неизвестно.

Отмечается, что в этом районе неоднократно действовали террористы «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исламистская группировка «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наиболее активно действует в Нигерии, где она пытается ввести шариат.

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