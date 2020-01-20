Москва, , 18:20 — REGNUM Внесенными в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправками в Конституцию предполагается изменение полномочий Государственной думы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Так, к полномочиям Госдумы будет относиться утверждение по представлению председателя правительства Российской Федерации кандидатур вице-премьеров и министров, за исключением тех, которых утверждает Совфед.

Отметим, что в дополнение поправками Совфед наделяется полномочиями по проведению консультаций по предложенным президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Также Госдума получает полномочия по утверждению главы правительства РФ.

«Председатель правительства Российской Федерации назначается президентом Российской Федерации после утверждения его кандидатуры Государственной думой», — говорится в тексте документа.

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