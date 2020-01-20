Грозный, , 18:20 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он останется во главе республики и должности на федеральном уровне ему никто не предлагал. Об этом Кадыров заявил сегодня, 20 января, на совещании в Грозном.

Напомним, что Кадыров временно уехал за границу на лечение. На этом фоне появились слухи о том, что для Кадырова готовят некую должность вне республики.

Но глава Чечни вернулся и все слухи развеял.

«Я не заинтересован ни в какой должности вне Чеченской Республики. И никто мне никогда этого не предлагал, и я не давал повода для таких предложений. Я хочу закончить свою карьеру у себя в республике», — сказал Кадыров.

Он также призвал воздержаться от распространения слухов и подчеркнул, что в будущем, после ухода с поста главы Чечни, он видит себя членом Консультативного совета ветеранов при главе Чечни, в который вошли 36 ветеранов — члены команды первого руководителя Чечни Ахмата Кадырова.

Этот совет был создан недавно по инициативе Кадырова.

Напомним, что Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. При этом глава этой республики выбирается Законодательным собранием по представлению президента России. Слухи о возможной отставке Кадырова ходят каждый год. Сам он ранее говорил, что в случае отставки займется созданием частной военной компании.