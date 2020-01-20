Москва, , 18:16 — REGNUM Ливийский конфликт носит настолько сложный и многосторонний характер, что его едва ли удалось бы разрулить договоренностями глав России и Турции, считает депутат Государственной думы («Единая Россия»), член комитета по международным делам Елена Панина, которая прокомментировала для ИА REGNUM итоги берлинской конференции по Ливии.

«Одни говорят о том, Россия уступила Германии лавры миротворца в Ливии, другие — что Берлинская конференция закончилась провалом. Однако оба суждения не вполне корректны», — заявила Панина.

Политик констатировала, что в последнее время влияние Ангелы Меркель на общеевропейские дела ослабло, и для России важно усилить её позиции, дать импульс к тому, чтобы у Берлина проснулись внешнеполитические амбиции, достаточные хотя бы для того, чтобы отстаивать интересы Германии в вопросе строительства «Северного потока — 2» и развития энергетического сотрудничества с Россией.

Кроме того, Панина отметила, что Берлин действительно является стороной, которая слабо вовлечена в ливийский конфликт. С точки зрения воюющих сторон в Ливии это — нейтральная площадка, подобная Австрии или Исландии, где в годы холодной войны встречались президенты СССР и США. С другой стороны, и влияние Берлина на ливийские дела практически нулевое, в отличие от России, которой реально принадлежит важнейшая роль в ливийском урегулировании.

«Нежелательно, однако, чтобы ливийское примирение было только лишь задачей России. Ливийский конфликт носит настолько сложный и многосторонний характер, что его едва ли удалось бы разрулить договоренностями Путина и Эрдогана», — подчеркнула Панина.

По мнению Паниной, у России и Турции есть в Ливии свои интересы и свои ставки, однако там же активно участвуют Франция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия (на стороне Хафтара) и Великобритания, Италия, Катар (на стороне Сараджа). Особую остроту имеет межарабаское противостояние Катара и ОАЭ, которые вкладываются в конфликт деньгами, техникой, информационной поддержкой.

При этом США, равно как и Британии, политически близок Сарадж, семья которого тесно связана с пробританскими элитами постколониальной Ливии, которая существовала до Каддафи.

Однако прямо выступать на его стороне американцы не готовы. Они не хотят лишний раз раздражать саудитов и ОАЭ, которые разгневаны тем, что их интересы не учли при разделе ливийского наследства в 2011—2012 годах. Как известно, сейчас власти в Триполи ориентируются на Катар, который с недавних пор превратился в главного врага двух богатейших монархий Персидского залива.

«В этой ситуации установить мир на ливийской земле самостоятельно было бы очень сложной задачей, — констатировала Панина. — Сегодняшнее заявление Эрдогана, заявившего о нежелании вести диалог с Хафтаром, которого он назвал «террористом», лишний раз демонстрирует, сколь тернистым будет путь к примирению».