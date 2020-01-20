Триполи, , 18:15 — REGNUM Перемирие готов соблюдать в Ливии глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж, сообщает 20 января Reuters.

Тем самым он намерен следовать решению берлинской конференции по Ливии о соблюдении режима прекращения огня.

При этом Саррадж отмечает, что не хочет садиться за стол переговоров с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине прошла международная конференция по Ливии. Оценивая её итоги, и.о. российского министра иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Триполи и Бенгази «сделали маленький шаг вперед».

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