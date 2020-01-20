Москва, , 18:14 — REGNUM Внесенными в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправками в Конституцию предполагается изменение полномочий Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Так, к полномочиям Совфеда относится: назначение на должность по представлению президента РФ председателя Конституционного суда, заместителей и членов КС, председателя Верховного суда, его заместителей и членом ВС.

В дополнение поправками Совфед наделяется полномочиями по проведению консультаций по предложенным президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Также Совфед наделяется полномочиями по проведению консультаций по предложенным президентом Российской Федерации кандидатурам на должность прокуроров субъектов Российской Федерации.

Также — прекращение по представлению президента Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом полномочий судей КС, судей ВС, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.