Москва, 20 января 2020, 18:14 — REGNUM Запад кинулся соучаствовать в урегулировании ситуации в Ливии по очень простой причине — потому что этим занялась Российская Федерация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Вторая причина, по которой Запад озаботился ситуацией в Ливии, состоит, по мнению Вассермана, в том, что племена, ориентирующиеся на Хафтара, заблокировали отгрузку нефти.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам и.о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова, противоборствующие стороны в Ливии отправят по пять представителей в призванный обеспечить перемирие Военный комитет при ООН.
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