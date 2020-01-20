Москва, , 18:14 — REGNUM Запад кинулся соучаствовать в урегулировании ситуации в Ливии по очень простой причине — потому что этим занялась Российская Федерация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Более того, мы даже в какой-то мере продавили Эрдогана, и он отказался от идеи ввести в Ливию свои войска, — сказал Вассерман. — Запад оказался перед угрозой, что порядок будет наведён без его участия. Поэтому вмешались они очень рьяно. Кстати, замечу, что после этого вмешательства тот же Эрдоган вновь решил отправить в Ливию своих спецназовцев. Правда, формально не для участия в боевых действиях, а для охраны местных триполитанских бандитов. Я, конечно, не считаю Хафтара идеальным человеком или хотя бы идеальным военным, но на фоне Сараджа он белый и пушистый».

Вторая причина, по которой Запад озаботился ситуацией в Ливии, состоит, по мнению Вассермана, в том, что племена, ориентирующиеся на Хафтара, заблокировали отгрузку нефти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам и.о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова, противоборствующие стороны в Ливии отправят по пять представителей в призванный обеспечить перемирие Военный комитет при ООН.

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