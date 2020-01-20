Ашхабад, , 18:06 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время правительственного совещания, посвященного программам социально-экономического развития, поручил чиновникам принять меры для ускорения реализации проекта строительства газопровода ТАПИ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов отметил важность этой международной топливной магистрали, которая позволит наладить экспорт туркменского природного газа транзитом через Афганистан в Пакистан и Индию.

Туркменский лидер подчеркнул, что газопровод ТАПИ придаст новый импульс социально-экономическому развитию стран региона и улучшит экологическую ситуацию в государствах, через территорию которых будет пролегать.

Также глава государства акцентировал внимание на необходимости ускорить реализацию проекта прокладки линии электропередачи Туркмения — Афганистан — Пакистан.

При этом Бердымухамедов поручил членам правительства заняться привлечением инвестиций в этот энергетический проект и держать под строгим контролем сроки и качество выполняемых работ.

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* террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран