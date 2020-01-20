Москва, , 18:04 — REGNUM Московский городской суд на заседании 20 января признал законным отказ исключить «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального из реестра некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Суд постановил оставить без изменений вердикт Замоскворецкого районного суда от 1 ноября 2019 года, в соответствии с которым «Фонду борьбы с коррупцией» было отказано в удовлетворении административных исковых требований о признании незаконным распоряжения Минюста России.

Напомним, Минюст в октябре минувшего года внёс ФБК в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в связи с установленным фактом иностранного финансирования. Организация пыталась оспорить данное решение в Замоскворецком суде.