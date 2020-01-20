Москва, , 18:02 — REGNUM Госсовет будет конституционным органом, рассматривающим вопросы внутренней, внешней политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Что касается государственного совета, то его формирование подпадает в компетенцию президента и формирование происходит на основании специального федерального закона, который, видимо, будет принят после соответственно принятия поправок в Конституцию», — заявил Крашенинников.

Законопроект о поправках в Конституцию внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. В проекте закона говорится, в том числе о формировании Государственного совета.

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