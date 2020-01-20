Багдад, 20 января 2020, 18:00 — REGNUM О политиках, которые претендуют на должность иракского премьер-министра, сообщил 20 января телеканал Al Hadath.
Наиболее перспективным кандидатом назван глава спецслужбы Ирака Мустафа аль-Казыми. Два других претендента — глава консультативного совета при президенте страны Али аш-Шукри и экс-министр коммуникаций Тауфик Аллауи.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, и.о. иракского премьер-министра Адиль Абдул-Махди уходит в отставку на фоне протестов в Ираке. Новый глава правительства будет избран парламентариями.
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