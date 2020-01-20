Москва, , 17:53 — REGNUM Поправки в Конституцию вступят не в силу не одномоментно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«С учетом того, что уже конституционные органы работают, конечно, будет частичное вступление в силу поправок с тем, чтобы избежать инсинуаций — что кто-то кого-то разгонит или теперь все пропало, этого ничего не будет», — заявил Крашенинников.

Таким образом он ответил тем, кто считает, что седьмой созыв Госдумы досрочно завершит свою работу.

Все будет совершенствоваться, заверил парламентарий.

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