Москва, , 17:49 — REGNUM Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») рассказал о всенародном обсуждении поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

«Предварительно мы считаем, что после голосования в Совфеде будет проведено общественное голосование, именно с этим общественным голосованием мы увязываем вступление в силу этих поправок», — заявил Крашенинников.

Он также не исключил отдельного закона, касающегося проведения такого общенародного обсуждения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме обещают поправки в законопроект с изменениями Конституции