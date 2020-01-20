Севастополь, , 17:50 — REGNUM В Севастополе начинается ремонт коммуникаций в рамках реконструкции, в связи с чем до 10 февраля на центральных улицах города частично перекроют или ограничат движение транспорта. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе правительства города.

«Полное ограничение движения всех транспортных средств вводится с 00:00 часов 25 января до 23:59 часов 9 февраля по участку ул. Большая Морская от площади Лазарева до пересечения с улицей Адмирала Октябрьского, с площади Лазарева в сторону улиц Воронина и Спуск Шестакова», — уточнили в правительстве.

Также, по данным чиновников, движение полностью ограничат на участке улицы Суворова от пересечения с улицей Володарского до Большой Морской. На две недели частично ограничат движение на улицах Адмирала Октябрьского, на Большой Морской от пересечения с улицей Адмирала Октябрьского до площади Ушакова.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года и.о. губернатора Михаил Развожаев предложил заново изучить сети городских коммуникаций, поскольку подрядчики ремонта дорог во время работ постоянно сталкиваются с неуказанными в проектах трубами и кабелями под землёй.

Читайте также: В Севастополе заменят постоянно ломающийся паром