Анкара, , 17:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг отправку регулярных турецких войск в Ливию — Анкара отправила в помощь Правительству национального согласия Файеза Сараджа только военных инструкторов. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 20 января.

По словам Эрдогана на международной конференции по урегулированию его конфликта в Ливии, прошедшей накануне, 19 января, в Берлине, его все спрашивали о намерении отправить в Ливию турецкие регулярные войска.

Но Эрдоган заявил, что никаких регулярных войск в Ливию он отправлять не будет.

«Мы не отправляли войска, мы отправляли лишь военных советников. Они занимаются обучением. И всего лишь», — сказал Эрдоган.

При этом он заявил, что на стороне Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара якобы находятся специалисты российских военных компаний.