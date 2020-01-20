Москва, , 17:45 — REGNUM Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию «не исчерпала свой потенциал», следует ждать поправок в законопроект об изменении Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«У нас есть большое количество предложений, в том числе был вопросу общероссийского голосования, понятно, что надо этот вопрос совершенствовать», — сказал Крашенинников.

Кроме того, «рабочая группа будет предлагать переходные положения и совершенствование самого текста».

«У нас много вопросов возникает по местному самоуправлению, вопросы возникают по поводу того, как эти процедуры будут происходить», — сказал парламентарий.

Законопроект о поправках в Конституцию внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.