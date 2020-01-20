Рига, , 17:42 — REGNUM Представитель Национального объединения «Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» (VL-TB/LNNK) Кристап Гулбис сообщил, что 20 января партия вынесет на Совет правящей коалиции вопрос о внесение поправок в закон «О предвыборной агитации», запрещающих распространять любую информацию на русском языке. Об этом пишет портал NRA.

По данным журналистов, поправки запрещают вносить в оправданные расходы партий агитацию на любом другом языке, кроме латышского. Представители партии ссылаются на четвертый пункт конституции, в котором говорится, что государственным языком страны является латышский, а также на недавно принятую Преамбулу к конституции.

«Провозглашённое 18 ноября 1918 года независимое Латвийское государство базируется на историческом объединении латышских земель и являет собой единую волю латышского народа, чтобы гарантировать латышской нации развитие латышского языка и культуры через все века», — говорится в обращении национального объединения к совету правящей коалиции.

Отмечается, что поправки должны предусматривать административную или иную ответственность за их нарушение.

Как передавало Регнум, в прошлом году в Латвии был принят новый закон о серьёзном увеличении финансирования политических партий.