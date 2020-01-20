Осло, , 17:37 — REGNUM Решение членов Партии прогресса покинуть правительство Норвегии не станет поводом к уходу в отставку норвежского премьер-министра Эрны Сульберг, сообщила она 20 января журналистам.

Сульберг подчеркнула, что будет продолжать работать в правительстве с теми партиями, которые остались.

Напомним, заявление Сульберг сделано в связи с тем, что Партия прогресса, возглавляемая Сивом Йенсеном, решила выйти из норвежского правительства. Причина в том, что правительством было принято решение, с которым партия Йенсена была не согласна.

Решение касалось возвращения в Норвегию жены члена «Исламского государства» (организация, деятельность которого запрещена в РФ), имеющей норвежское гражданство. Правительство разрешило ей вернуться в страну, хотя правая Партия прогресса была против.

Читайте ранее в этом сюжете: Норвегия депортирована 15 членов террористических организаций