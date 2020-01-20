Тбилиси, , 17:30 — REGNUM Депутат парламента Грузии и один из лидеров «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили видит в исследованиях американских НПО NDI и IRI угрозу безопасности страны и требует от соответствующих органов начать расследование деятельности этих организаций.

Как заявила Инашвили на специальной пресс-конференции 20 января, посвященной этим американским организациям, NDI и IRI с 90-х годов прошлого века фактически навязывают населению Грузии результаты своих социологических исследований, которые направлены на поддержку «Национального движения», а также его ответвления — «Европейской Грузии» и лидеров этих партий. Параллельно же NDI и IRI занимаются уничтожением нежелательных политических сил.

«Грузинское общество давно поняло, увидело и осознало, что каждые очередные исследования этих организаций далеки от реальности и являются одной большой, позорной ложью. Давно грузинское общество ожидает, что США как наш стратегический партнер учтет настроения грузинского народа и остановит ложь NDI и IRI. Давно грузинское общество рассержено из-за того, что тиражирование лжи продолжается», — отметила Инашвили.

Она привела и результаты тех исследований которые еще в 2016 году провел в Грузии «Альянс патриотов» и согласно которым 77% респондентов выразили недоверие деятельности обеих американских организаций. Более того, среди почти 29 тысяч опрошенных «Альянс патриотов» не обнаружил ни одного человека, который когда-либо был опрошен NDI и IRI. Более масштабный опрос партия провела в прошлом году в трех городах Грузии, где 76,7% из более чем 200 тысяч респондентов зафиксировали поддержку военному нейтралитету Грузии.

Свой протест против деятельности NDI и IRI «Альянс патриотов» выразит на митинге у посольства США в Тбилиси, который проведет 26 января.

Кроме того, Ирма Инашвили подозревает, что политическая пристрастность руководителей тбилисских офисов NDI и IRI обусловлена их финансовой заинтересованностью и зависимостью от «Национального движения» и «Европейской Грузии», поэтому обращается к правоохранительным органам Грузии и требует срочно начать расследование и раскрыть схему коррупционных связей NDI и IRI с этими двумя партиями.

«Надеюсь, все понимают, что вопрос касается не только рейтингов партий. Давно исследования NDI и IRI стали для нас и проблемой безопасности нашего государства. Искаженная реальность, искусственно измененная картина, искажение настроений грузинского народа, целенаправленная атака на сознание общества, — это не просто информационная война, но и своего рода форма террора, и мы должны сообщить нашим международным партнерам, что начиная с 90-х годов прошлого века со стороны тбилисских офисов NDI и IRI осуществляется террор против грузинского народа и грузинского государства», — заявила Инашвили.

Она надеется донести все это до сведения посольства США в Грузии на митинге 26 января.