Вильнюс, , 17:28 — REGNUM Так называемая миссия воздушной полиции НАТО в Прибалтике на прошедшей недели, с 13 по 19 января, дважды сопровождала российскую боевую авиацию в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.

По данным литовского минобороны, 15 января авиация НАТО сопровождала пассажирский Ту-134 Минобороны РФ, который следовал в Калининградскую область в сопровождении сразу четырёх истребителей: два Су-35 и два Су-27.

В таком же составе воздушный кортеж вернулся из Калининградской области 17 января.

Напомним, так называемая миссия воздушной полиции НАТО в Прибалтике дежурит в Литве и Эстонии с 2004 года, когда страны Прибалтики вошли в НАТО.