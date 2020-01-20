Чебоксары, , 17:27 — REGNUM На дне российской и чувашской печати в Чебоксарах отличился не только глава республики Михаил Игнатьев, призвавший «мочить» журналистов, но и другие выступающие — прокурор республики, федеральные и региональные депутаты. При этом самые большие и продолжительные аплодисменты сорвал вице-спикер Госсовета Юрий Кислов, который пожелал журналистам «достойную заработную плату». Казалось, что если бы регламент позволял, то с этой цитатой Кислова вызвали бы на бис и при этом аплодировали стоя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прокурор Чувашии Василий Пословский вспоминал, как четыре года в начале своей трудовой деятельности работал журналистом в районной газете, где

«было важно объективно, как положено, отразить и наши успехи в те времена, и соответственно недостатки, которые мы заметили — соответственно не оком государевым тогда, а журналистскими глазами. Без очков я тогда ещё ходил, но зрил в корень».

Прокурор также заявил, говоря о современных журналистах, что «и в интернет-изданиях тоже есть хорошие люди, и отражающие всё объективно». И вспомнил местный репортаж о работе надзорного ведомства, где в том числе было показано, «как тихо бывает на третьем этаже», где сидит прокурор.

«Люди посмотрели, почитали, говорят, в противоречии находится всё. Все говорят, что бурлит всё у Пословского на третьем этаже — решает, убирает, назначает, заставляет, делает. А [в сюжете показано, что, — прим. ИА REGNUM] на третьем этаже — тишь и покой. Я на это не обиделся, виднее журналистам, виднее. Значит, объективно отражает то, что происходит. Делает [прокурор, — прим. ИА REGNUM] тихо, спокойно, аккуратно. Как в том фильме мужик говорил: «Не бойся, Козлодойка, буду бить тихо, но аккуратно». Мы не бьём, боремся. Как говорил президент — мы трясём, терзаем, в том числе некоторых чиновников».

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Депутат Госдумы Николай Малов (фракция «Единая Россия») заявил, что ему «сложно выступать», сославшись на секретаря регионального отделения партии Юрия Кислова, который «посетовал на то, что практически ничего не осталось нам говорить после выступления главы, председателя Госсовета и прокурора». Малов акцентировал внимание на силе слова:

«Все мы знаем, что словом можно убить человека. И сегодня мы наглядно видим, как те, кто управляет информационными потоками, может стереть, перечеркнуть судьбу любого из нас. Но, слава Богу, мы также видим, что слово является мощной силой, которая вдохновляет и окрыляет.

Дорогие друзья, последнее время, не знаю, хорошо это или плохо, но на торжественные мероприятия, которые проходят на лучших площадках нашей столицы, меня приглашают и представляют вместе с моим коллегой Черкесовым Леонидом Ильичом (депутат Госдумы, фракция «Единая Россия»), которого я очень уважаю. Но на всякий случай хотел бы сказать, кто не знает или плохо нас знает, что Малов и Черкесов — это два разных человека, это не как «Слава КПСС».

Политик также подчеркнул, обращаясь к журналистам, что «любой человек, будь ты политик, руководитель, представитель органов власти, общественный деятель, конечно, должен если не уважать, то хотя бы считаться с вами, так как вы именно четвёртая власть».

Тему ценности и влияния слова продолжил лидер чувашских единороссов, вице-спикер Госсовета Юрий Кислов, высказав мнение, что «национальное достояние» России — не газ, а слово, при этом «слово важнее, чем газ», отсутствие слова — это «сценарий самого ужасного фильма ужасов».

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Его пожелание журналистам вызвало самые бурные и продолжительные аплодисменты:

«Хочу пожелать того, чего вам ещё никто не желал. Чтобы вы получали достойную заработную плату, чтобы она у вас росла. Видите, какие громкие аплодисменты. Притча: чтобы кошелёк всегда был беременным, и аборта не было. Выкидыша тоже».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Михаил Игнатьев на дне российской и чувашской печати призвал «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах». Через сутки после скандального заявления пресс-служба Игнатьева пояснила, что слово «мочить», то в данном случае несло контекст «раскрывать подноготную», писать о заказчиках и целях информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты».

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После этого заявления заместитель секретаря генсовета «Единой России», журналист Евгений Ревенко призвал руководителя региона, «как минимум», извиниться перед журналистским сообществом. 20 января Михаил Игнатьев заявил, что его призыв неверно интерпретирован, «всё передернули и переиначили». Но так как он «человек с доброй душой», то попросил прощения «у тех, чьи чувства задел».

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