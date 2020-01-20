Москва, 20 января 2020, 17:24 — REGNUM Встреча в Берлине, посвящённая урегулированию ситуации в Ливии, должна войти в учебники по дипломатии, уверен генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Об этом он заявил 20 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
При этом Лепехин подчеркнул, что встреча в Берлине показала, что Россия не просто не в изоляции, но более того, Россия — единственная страна, от которой зависит решение проблемы в Ливии. Объясняется это тем, что только России как посреднику доверяет большая часть арабских стран.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Берлине 19 января прошла Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.