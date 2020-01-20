Новосибирск, , 17:22 — REGNUM В Новосибирской области состоялось оперативное совещание по исполнению пунктов послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор региона Андрей Травников отметил, что некоторые из озвученных президентом социальных инициатив беспрецедентны по своему объёму. Это относится, в первую очередь, к пакету демографических инициатив.

«Необходимо переходить к проактивным услугам и услугам в электронном виде, чтобы граждане, даже если они не знают, что определённая мера поддержки им положена, получали соответствующую информацию в электронном виде и в упрощённом формате, — заявил Травников. — Им достаточно будет подтвердить, что они согласны с этой услугой, и далее всё в автоматическом режиме делается за них, а гражданам остаётся только получить средства на свои лицевые счета. Мы в прошлом году уже проводили такую работу, поэтому сейчас мы можем быстро подготовиться к реализации новых демографических инициатив главы государства».

Министерством цифрового развития и связи области уже сформулированы первоочередные задачи развития цифровых сервисов для реализации основных положений послания.

По данным областного правительства, проактивное информирование семей о полагающихся мерах социальной поддержки поэтапно запускается министерством цифрового развития и связи Новосибирской области совместно с МФЦ уже до 1 марта.