Москва, 20 января 2020, 17:21 — REGNUM Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны индексации пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом», — прописано в тексте законопроекта.