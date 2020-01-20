Москва, , 17:17 — REGNUM Госдума 23 января в первом чтении может обсудить поправки в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Поправки в Конституцию мы можем обсудить 23 января», — заявил Мельников.

Тема поправок была сегодня основной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Нам крайне важно обсудить все предложения президента», — отметил он.

Дату обсуждения изменений нижней палатой парламента определит Совет Думы 22 января.