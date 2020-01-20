Москва, , 17:14 — REGNUM Спекуляциями являются обвинения России в причастности к кибератакам на Маастрихтский университет (Нидерданды), сообщили 20 января в пресс-службе МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такие обвинения делаются для «разогрева русофобских настроений» в обществе Нидерландов. Москва отмечает, что для Амстердама такая линия уже не первый год является частью его политики.

Российская сторона подчеркнула, что сам университет Москву не обвиняет, как и не заявляет о «катастрофических масштабах хищения цифровых данных».

Несмотря на это голландские массмедиа приписывают российским хакерам, кроме прочего, использование веб-ресурсов Нидерландов для кибератак на другие страны. Такой недобросовестной прессой упоминается в этой связи группа хакеров Fancy Bear, якобы связанная с российскими спецслужбами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о кибератаке на Маастрихтский университет стало известно в конце минувшего года. В начале января 2020 г. СМИ сообщили, что вирусу — вымогателю голландский вуз заплатил выкуп.

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