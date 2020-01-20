Подгорица, 20 января 2020, 17:13 — REGNUM «Утверждение главы администрации президента Сербии Николы Селаковича о том, что «наиболее важные международные юридические органы, такие как Совет Европы, призвали реституции церковной собственности, особенно СПЦ» никак не опирается на факты», сообщили 20 января в администрации президента Черногории Мило Джукановича.
В сообщении черногорского ведомства также говорится, что, «напротив, в 2012 году, в Европейском суде по правам человека Черногория выиграла спор против Сербской православной церкви, которая требовала реституции церковной собственности в Черногории».
Ранее президент Черногории Мило Джуканович исключил возможность отмены закона о свободе вероисповедания, вызвавшего массовые акции протеста в как в Черногории, так и в Сербии.
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