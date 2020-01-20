Новосибирск, , 17:10 — REGNUM Региональные эксперты продолжают анализировать отставку правительства страны и назначение нового премьер-министра. Так, начальник управления дополнительного образования Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Эдуард Коложвари прокомментировал назначение Михаила Мишустина «исключительно с управленческой точки зрения».

Эдуард Коложвари

«Очевидно, что одна из главных целей правительства — успешная реализация намеченных планов по социально-экономическому развитию страны. Конкретно — в исполнении национальных проектов и целевых показателей, обозначенных в указе президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года. Результативность кабинета министров вызывала сомнения, и уже широко обсуждалась не только экспертами, но и общественностью. Назначение на пост премьер-министра руководителя налогового ведомства свидетельствует о нарастании приоритета технократии в государственном управлении. Ведомство перевыполняет поставленные планы по мобилизации налогов и внедряет прогрессивные формы работы (риск-ориентированный подход, автоматизация процессов, работа с большими данными и т.п.). К сожалению, лично незнаком с господином Мишустиным, но по своему опыту взаимодействия с руководством управления федеральной налоговой службы (УФНС) по Новосибирской области (высшая школа бизнеса НГУЭУ выступает площадкой взаимодействия ФНС и бизнес-сообщества) могу отметить большой профессионализм и моральное здоровье, бережное отношение к экономике региона и страны. Надеюсь, что накопленный опыт и прогрессивные подходы к решению задач, позволят новому премьер-министру наладить результативную работу нового правительства, нацеленную на выполнение стратегических задач развития Российской Федерации».