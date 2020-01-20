Новосибирск, 20 января 2020, 17:10 — REGNUM Региональные эксперты продолжают анализировать отставку правительства страны и назначение нового премьер-министра. Так, начальник управления дополнительного образования Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Эдуард Коложвари прокомментировал назначение Михаила Мишустина «исключительно с управленческой точки зрения».
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Назначение Мишустина говорит о «приоритете технократии в госуправлении»
«Очевидно, что одна из главных целей правительства — успешная реализация намеченных планов по социально-экономическому развитию страны. Конкретно — в исполнении национальных проектов и целевых показателей, обозначенных в указе президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года. Результативность кабинета министров вызывала сомнения, и уже широко обсуждалась не только экспертами, но и общественностью. Назначение на пост премьер-министра руководителя налогового ведомства свидетельствует о нарастании приоритета технократии в государственном управлении. Ведомство перевыполняет поставленные планы по мобилизации налогов и внедряет прогрессивные формы работы (риск-ориентированный подход, автоматизация процессов, работа с большими данными и т.п.). К сожалению, лично незнаком с господином Мишустиным, но по своему опыту взаимодействия с руководством управления федеральной налоговой службы (УФНС) по Новосибирской области (высшая школа бизнеса НГУЭУ выступает площадкой взаимодействия ФНС и бизнес-сообщества) могу отметить большой профессионализм и моральное здоровье, бережное отношение к экономике региона и страны. Надеюсь, что накопленный опыт и прогрессивные подходы к решению задач, позволят новому премьер-министру наладить результативную работу нового правительства, нацеленную на выполнение стратегических задач развития Российской Федерации».
15 января 2020 года после отставки правительства Дмитрия Медведева президент России Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Госдума РФ рассмотрит назначение Мишустина 16 января.