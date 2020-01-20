Москва, 20 января 2020, 17:03 — REGNUM Внесенными президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму поправками в Конституцию меняется порядок утверждения правительства, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой.
Аналогичный порядок предусматривается для назначения руководителей министерств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство государства.