Москва, , 16:58 — REGNUM Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с новым послом США Джоном Салливаном, в ходе которой американский дипломат вручил копии верительных грамот. Об этом сообщает 20 января пресс-служба МИД России.

Отмечается, что в ходе встречи «состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений».

Рябков пожелал Салливану успешной работы на новом посту и выразил надежду на «улучшение атмосферы российско-американского диалога» и «продвижение взаимовыгодного сотрудничества» между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, новый посол США в России 16 января прибыл в Москву для исполнения своих обязанностей. До назначения Джон Салливан работал первым заместителем государственного секретаря США.

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