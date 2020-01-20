Симферополь, , 16:56 — REGNUM Жители Крыма, которые до сих пор не легализовали свои незаконно возведённые постройки, могут в скором времени лишиться их. Об этом 20 января в эфире крымского радио сообщила председатель Комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

«У граждан была возможность до 1 января 2020 года обратиться к властям с тем, чтобы легализовать своё имущество. Было и так, что мы обращались, а нам отвечают: не нужно. Власти республики принимали решения либо о предоставлении земли бесплатно в собственность, либо о заключение аренды, а граждане могли воспользоваться дачной амнистией и зарегистрировать свою постройку. Подобных льгот нет ни в одном другом регионе России», — отметила Добрыня.

По её словам, теперь те граждане, которые пустили дело на самотёк, могут лишиться своих помещений.

«Если муниципальные органы выявляют самострои, происходит обращение в суд и доходит до сноса данной постройки», — добавила Добрыня.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства РК, Ялта является абсолютным лидером по числу самостроев на полуострове.

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