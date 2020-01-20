Симферополь, 20 января 2020, 16:56 — REGNUM Жители Крыма, которые до сих пор не легализовали свои незаконно возведённые постройки, могут в скором времени лишиться их. Об этом 20 января в эфире крымского радио сообщила председатель Комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.
По её словам, теперь те граждане, которые пустили дело на самотёк, могут лишиться своих помещений.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства РК, Ялта является абсолютным лидером по числу самостроев на полуострове.
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