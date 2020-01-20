Грозный, , 16:37 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что не уйдёт со своего поста. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания правительства в Грозном.

«Я никуда не собираюсь уходить», — сказал Кадыров.

Своё решение он пояснил нежеланием заканчивать свою карьеру где-либо, кроме Чечни. Кроме того, Кадыров подчеркнул, что у него нет и не было интереса работать где-либо за пределами Чеченской Республики.

Также глава Чечни отметил, что ему не предлагали каких-либо иных должностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов рассказал, что Рамзан Кадыров находится на лечении, требующем медицинского вмешательства.