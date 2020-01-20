Москва, 20 января 2020, 16:35 — REGNUM Сохранение объёмов сотрудничества с МАГАТЭ позволит Тегерану сберечь прочность позиций в сложившейся геополитической обстановке, сообщил 20 января журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
Комментируя звучащие из Тегерана высказывания насчёт сокращении объёмов сотрудничества с агентством, российский дипломат назвал такие идеи ошибочными.
Российский дипломат подчеркнул, что в случае прежних тесных контактов с МАГАТЭ противникам трудно будет обвинять Иран в непрозрачности его шагов по ядерной программе.
Напомним, Международное агентство по атомной энергии сотрудничает с Ираном, контролируя его ядерную программу. С этой организацией заключает соглашение о гарантиях каждое государство, подписавшее Договор о нераспространении ядерного оружия, в том числе и Иран.
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