Липецк, , 16:27 — REGNUM В Липецкой области глава Тербунского района и бывший мэр Липецка Сергей Иванов обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

По данным следствия, Иванов разрешил местному предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. Полномочий для этого у главы района, а стоимость незаконно вывезенного песка превысила три миллиона рублей.

В отношении Иванова возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Глава района находится под подпиской о невыезде.